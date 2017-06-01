خطيـــر.. بائع متجول مسن مات فدار للدعارة بورززات وهاشنو دارو ''مومِسات'' كانوا معاه ﻿

كشفت مصادر مطلعة، عن توقيف الشرطة لثلاث مومسات على خلفية وفاة بائع متجول في السبعينيات من عمره، بعد العثور على جتثه ملقاة بأحد الأحياء الشعبية بالقرب من منزل معروف بامتهان قاطنيه للدعارة.

شوف تيفي





كشفت مصادر مطلعة، عن توقيف الشرطة لثلاث مومسات على خلفية وفاة بائع متجول في السبعينيات من عمره، بعد العثور على جتثه ملقاة بأحد الأحياء الشعبية بالقرب من منزل معروف بامتهان قاطنيه للدعارة.



وحسب ذات المصادر، فالتحريات الأولية كشفت أن إحدى المومسات قامت بإخراج جثة الهالك إلى خارج منزلها بمساعدة رفيقاتها، بحي تاوريرت بمدينة ورزازات، ليلة يوم أمس الأحد على الساعة التاسعة والنصف ليلا.



ووفق ذات المصادر، تباشر السلطات المختصة تحرياتها مع المومسات الموقوفات فيما تم نقل الجثة نحو مستشفى بوكافر لإخضاعها للتشريح.





