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مؤلم..طفلة تسقط من علو مترين بطاطا ومروحية وزارة الصحة تتدخل لإنقاذ حياتها

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 13:36 مؤلم..طفلة تسقط من علو مترين بطاطا ومروحية وزارة الصحة تتدخل لإنقاذ حياتها | حوادث و حقوق
مؤلم..طفلة تسقط من علو مترين بطاطا ومروحية وزارة الصحة تتدخل لإنقاذ حياتها
تم، صباح أمس الأحد، نقل طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، من المستشفى الإقليمي لورزازات إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش بواسطة مروحية طبية تابعة لوزارة الصحة، وذلك إثر تعرضها لنزيف

"شوف تيفي"+"و م ع".

 

تم، صباح أمس الأحد، نقل طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، من المستشفى الإقليمي لورزازات إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش بواسطة مروحية طبية تابعة لوزارة الصحة، وذلك إثر تعرضها لنزيف دموي حاد، بسبب إصابات متعددة، ناتجة عن سقوطها من علو مترين بإقليم طاطا. وأوضح بلاغ لوزارة الصحة أن الطفلة كانت قد ولجت مصلحة الإنعاش والتخدير بالمستشفى الإقليمي لورزازات، حيث تم إخضاعها، بوجه السرعة، لعملية جراحية.

وأضاف البلاغ أنه بعد خمسة أيام من المتابعة واستقرار حالة الطفلة، تم ربط الاتصال والتنسيق مع مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة، لنقلها إلى إحدى المصالح المتخصصة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

وذكر أنه بمجرد وصول المروحية، تكفل طاقم طبي متعدد الاختصاصات بإجراء مختلف الفحوصات للتأكد مما إذا كانت الحالة الصحية للطفلة تستحمل نقلها بالمروحية إلى مراكش.

وبعد استقرار حالتها، يضيف البلاغ، تم نقلها جوا لتفادي أية مضاعفات محتملة رفقة الطبيب المختص وممرض مختص في طب المستعجلات بواسطة المروحية الطبية التابعة لوزارة الصحة من المستشفى الإقليمي لورزازات إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش لمواصلة الفحوصات والتحاليل والمراقبة الطبية.

وتمت هذه العملية بنجاح بفضل التنسيق بين الطبيبة الأخصائية في الإنعاش والتخدير بالمستشفى الإقليمي لورزازات وخدمة المصلحة المتنقلة للمستعجلات والإنعاش بمراكش.

 

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المغرب شوف تيفي طاطا مراكش مروحية وزارة الصحة

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