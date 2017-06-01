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عاجل وبالفيديو.. ولد لفشوش سلخ شرطي في الرباط ودهسو بسيارتو..وهذه هي التفاصيل الخطيرة والمثيرة

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 13:26 عاجل وبالفيديو.. ولد لفشوش سلخ شرطي في الرباط ودهسو بسيارتو..وهذه هي التفاصيل الخطيرة والمثيرة | حوادث و حقوق
عاجل وبالفيديو.. ولد لفشوش سلخ شرطي في الرباط ودهسو بسيارتو..وهذه هي التفاصيل الخطيرة والمثيرة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شخصا، أقدم قبل قليل من يومه الاثنين، بالرباط على الاعتداء على رجل شرطة بطريقة بشعة، قبل أن يدهسه في مشهد وصف بالمروع بسيارة خفيفة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن شخصا، أقدم قبل قليل من يومه الاثنين، بالرباط على الاعتداء على رجل شرطة بطريقة بشعة، قبل أن يدهسه في مشهد وصف بالمروع بسيارة خفيفة.

وحسب المصدر ذاته فإن المعني بالأمر كان بمنطقة حسان بالرباط، من أجل نقل طفله الذي يدرس بإحدى المؤسسات التعليمية المعروفة التي يدرس بها أبناء الميسورين، قبل أن يدخل في جدال حاد مع الشرطي، لتتطور الأمور بعد ذلك حيث قام المذكور بتوجيه العديد من اللكمات للشرطي.

وأضاف ذات المصدر أن المعني بالأمر، قام بالفرار بواسطة سيارته من عين المكان، وقد دهس الشرطي بطريقة بشعة، ما أسفر عن إصابة هذا الأخير بجروح على مستوى الوجه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشرطي سيارة خفيفة الرباط حسان المؤسسات التعليمي

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