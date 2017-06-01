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عاجل | فيديو خطير..شوفو كيفاش تعرض شرطي مرور للضرب ومحاولة الدهس من طرف سائق سيارة بالرباط أمام أعين المواطنين

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 13:09 عاجل | فيديو خطير..شوفو كيفاش تعرض شرطي مرور للضرب ومحاولة الدهس من طرف سائق سيارة بالرباط أمام أعين المواطنين | حوادث و حقوق
عاجل | فيديو خطير..شوفو كيفاش تعرض شرطي مرور للضرب ومحاولة الدهس من طرف سائق سيارة بالرباط أمام أعين المواطنين
عاجل | فيديو خطير..شوفو كيفاش تعرض شرطي مرور للضرب ومحاولة الدهس من طرف سائق سيارة بالرباط أمام أعين المواطنين

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عاجل | فيديو خطير..شوفو كيفاش تعرض شرطي مرور للضرب ومحاولة الدهس من طرف سائق سيارة بالرباط أمام أعين المواطنين

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