بالصور. مخلفات الطاقة الحرارية بجرادة تُحول حياة الساكنة إلى جحيم أسود ﻿

عبرت ساكنة جرادة بالمنطقة الشرقية عن استيائها الشديد بسبب مخلفات معمل للطاقة الحرارية، والتي حولت حياتهم لجحيم أسود ، خاصة أن مساكنهم تبعد بأمتار قليلة على المعمل.

"شوف تيفي"

عبرت ساكنة جرادة بالمنطقة الشرقية عن استيائها الشديد بسبب مخلفات معمل للطاقة الحرارية، والتي حولت حياتهم لجحيم أسود ، خاصة أن مساكنهم تبعد بأمتار قليلة على المعمل.

وحسب المتضريرن في اتصال لهم مع "شوف تيفي" فإن مخلفات المعمل والتي تخيم بشكل يومي على جرادة، تسببت للساكنة في الإصابة بالعديد من الأمراض، موضحين أن السلطات المحلية لم تقم بأي خطوة لإنهاء الأمر بالرغم من الوعود المقدمة.

وطالب المتضررون السلطات المحلية بإيجاد حل فوري ومستعجل ينهي معاناة الساكنة مع هذا المعمل الذي من المفروض أن يكون بسبب طبيعة عمله خارج مجال يضم تجمعا سكنيا.