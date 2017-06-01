طقس جد حار ابتداء من يوم غد الثلاثاء ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الثلاثاء، أن تكون الأجواء حارة نوعا ما فوق السهول الداخلية والجنوب الشرقي، كما ستنتشر سحب منخفضة كثيفة قرب السواحل، خلال الصباح والليل، مصحوبة بكتل



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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الثلاثاء، أن تكون الأجواء حارة نوعا ما فوق السهول الداخلية والجنوب الشرقي، كما ستنتشر سحب منخفضة كثيفة قرب السواحل، خلال الصباح والليل، مصحوبة بكتل ضبابية محتملة محليا.

كما ستتكون سحب غير مستقرة ستعطي قطرات مطرية متفرقة قد تكون رعدية خلال الزوال فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجهات المجاورة والهضاب العليا الشرقية، في حين ستكون السماء قليلة السحب صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.



وستكون الرياح قوية شيئا ما شرقية بالبوغاز، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية ومن القطاع الغربي بالسهول الغربية، ومن القطاع الشمالي إلى غربية عموما بباقي المناطق مع هبوب رياح رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و21 درجة بالمنطقة الشرقية وبالمرتفعات والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و25 درجة بالسايس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والجنوب الشرقي وشرق وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و29 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و44 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، وما بين 35 و40 درجة بداخل سوس وجنوب المنطقة الشرقية بالسفوح الجنوبية-الشرقية وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وداخل الغرب وهضاب الفوسفاط ووالماس وسايس، وما بين 30 و35 درجة شمال المنطقة الشرقية وداخل مناطق اللوكوس والشاوية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و32 درجة بالسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية وبالمرتفعات.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.





