إطلاق سراح المعتقلين على خلفية وفاة ''محسن فكري'' بالحسيمة ﻿

عانق المعتقلون السابقون على خلفية وفاة سماك الحسيمة ''محسن فكري'' الحرية بعد إنتهاء عقوبتهم السجنية بعدما أدينوا بثمانية أشهر حبسا نافذا من قبل محكمة الإستئناف بالمدينة.

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عانق المعتقلون السابقون على خلفية وفاة سماك الحسيمة ''محسن فكري'' الحرية بعد إنتهاء عقوبتهم السجنية بعدما أدينوا بثمانية أشهر حبسا نافذا من قبل محكمة الإستئناف بالمدينة.



وحسب مصادر مطلعة، فالمعتقلون السابقون على خلفية الحادثة الذين قضوا عقوبتهم الحبسية، هم مندوب الصيد البحري بالحسيمة، ورئيس مصلحة الصيد وطبيب بيطري، وخليفة قائد بباشوية الحسيمة.



وحسب ذات المصادر، فالمعتقلون أنهوا عقوبتهم الحبسية يوم فاتح يوليوز الجاري، حيث سبق لأطر نقابية بقطاع الصيد أن طالبت بإطلاق سراح المعتقلين لأنهم فقط نفذوا المساطر القانونية المعروفة.





