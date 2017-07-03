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عاجل و بالصورة: تْحرش ليه بختو لابسة المايو و ضربو بعصا ديال الباراصول..هاذشي وقع فشاطئ الصابليت

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 12:31 عاجل و بالصورة: تْحرش ليه بختو لابسة المايو و ضربو بعصا ديال الباراصول..هاذشي وقع فشاطئ الصابليت | حوادث و حقوق
عاجل و بالصورة: تْحرش ليه بختو لابسة المايو و ضربو بعصا ديال الباراصول..هاذشي وقع فشاطئ الصابليت
اهتز شاطئ ''الصابليت'' بالمحمدية قبل قليل من يومه الإثنين، على وقع اعتداء خطير تعرض له شاب عشريني من طرف شقيق فتاة تحرش بها الأول و هي تسبح في الشاطئ المذكور.



شوف تيفي:م غ

اهتز شاطئ ''الصابليت'' بالمحمدية قبل قليل من يومه الإثنين، على وقع اعتداء خطير تعرض له شاب عشريني من طرف شقيق فتاة تحرش بها الأول و هي تسبح في الشاطئ المذكور.

و قد لمح المعتدي ،الشاب و هو يقترب من أخته و يتحرش بها و هي تحاول السباحة بلباس البحر ''مايو'' ،و قد عمد إلى ضرب الشاب بعصا حديدية على مستوى رجله اليمنى و لاذ بالفرار بعدما أحدث فوضى في الشاطئ.

و استنكر المصطافون هذا الاعتداء مطالبين السلطات بالتدخل من خلال جولات على الرمال تساهم في الحد من انتشار ظاهرة الاعتداء التي تقلق راحتهم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب صابليت المحمدية

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