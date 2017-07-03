عاجل و بالصورة: تْحرش ليه بختو لابسة المايو و ضربو بعصا ديال الباراصول..هاذشي وقع فشاطئ الصابليت ﻿

اهتز شاطئ ''الصابليت'' بالمحمدية قبل قليل من يومه الإثنين، على وقع اعتداء خطير تعرض له شاب عشريني من طرف شقيق فتاة تحرش بها الأول و هي تسبح في الشاطئ المذكور.





شوف تيفي:م غ



اهتز شاطئ ''الصابليت'' بالمحمدية قبل قليل من يومه الإثنين، على وقع اعتداء خطير تعرض له شاب عشريني من طرف شقيق فتاة تحرش بها الأول و هي تسبح في الشاطئ المذكور.



و قد لمح المعتدي ،الشاب و هو يقترب من أخته و يتحرش بها و هي تحاول السباحة بلباس البحر ''مايو'' ،و قد عمد إلى ضرب الشاب بعصا حديدية على مستوى رجله اليمنى و لاذ بالفرار بعدما أحدث فوضى في الشاطئ.



و استنكر المصطافون هذا الاعتداء مطالبين السلطات بالتدخل من خلال جولات على الرمال تساهم في الحد من انتشار ظاهرة الاعتداء التي تقلق راحتهم.