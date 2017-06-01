بالفيديو والصور.. مختل عقلي ينهي بحياته بطريقة بشعة بسيدي قاسم ﻿

اهتز دوار ''الخنيشات'' الموجود نواحي سيدي قاسم، في الساعات الأولى من يومه الاثنين، على وقع فاجعة حقيقية، بطلها شاب في عقده الثاني، أقدم على الانتحار داخل ''زريبة'' توجد بالقرب من منزل أسرته.

"شوف تيفي"

اهتز دوار "الخنيشات" الموجود نواحي سيدي قاسم، في الساعات الأولى من يومه الاثنين، على وقع فاجعة حقيقية، بطلها شاب في عقده الثاني، أقدم على الانتحار داخل "زريبة" توجد بالقرب من منزل أسرته.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الهالك البالغ من العمر قيد حياته 24 سنة، والذي يعاني من خلل عقلي، أقدم على الانتحار شنقا، حيث عثر عليه والداه جثة هامدة، ليتم إبلاغ مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية.

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، عاينت جثة الهالك وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات وفاته، بينما تم نقل جثمانه إلى مستودع الأموات.