عاجل وجد خطير..حريق مهول داخل منزل بنبي ملال والناس حاصلين+فيديو ﻿

كشفت جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الانسان ببين ملال، أن حريقا مهولا، اندلع قبل قليل من يومه الاثنين، داخل أحد المنازل، ما تسبب في محاصرة أفراد أسرة، اضطروا إلى الصعود لسطح المنزل للنجاة بحياتهم.

"شوف تيفي"

كشفت جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الانسان ببين ملال، أن حريقا مهولا، اندلع قبل قليل من يومه الاثنين، داخل أحد المنازل، ما تسبب في محاصرة أفراد أسرة، اضطروا إلى الصعود لسطح المنزل للنجاة بحياتهم.

وحسب الفيديو الذي نشرته الجمعية على حسابها بالفايسبوك فإن المحاصرين، يحاولون في هذه اللحظات النجاة بأنفسهم من خلال الانتقال إلى المنزل المجاور.

ويوثق الفيديو كذلك لحظة محاولة رجال الوقاية المدنية إخماد النيران التي انتشرت بالمنزل بأكمله وخلفت خسائر مادية جسيمة.



