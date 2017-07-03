عاجل.. الأستاذ المتهم باغتصاب تلميذات بفاس أمام القضاء وها شنو واقع أمام محكمة الاستئناف في هذه اللحظات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن محكمة الاستئناف بمدينة فاس، تشهد في هذه اللحظات من يومه الاثنين، أطوار جلسة محاكمة الأستاذ المتابع في حالة سراح والمشتبه فيه باغتصاب تسع تلميذات درسن لديه بالقسم الأول ابتدائي

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن محكمة الاستئناف بمدينة فاس، تشهد في هذه اللحظات من يومه الاثنين، أطوار جلسة محاكمة الأستاذ المتابع في حالة سراح والمشتبه فيه باغتصاب تسع تلميذات درسن لديه بالقسم الأول ابتدائي بمؤسسة تعليمية بمنطقة سهب الورد.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أفراد من أسر التلميذات يتواجدن داخل المحكمة التي قررت تأجيل النظر في حالة ثلاثة تلميذات، بينما ما تزال الجلسة الثانية جارية في هذه اللحظات للاستماع للمعلم بخصوص الاشتباه في اغتصابه أربعة تلميذات أخريات.

وأوضح المصدر ذاته أن العشرات من أقرباء التلميذات، قرروا تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الذكورة، رفعوا من خلالها مجموعة من الشعارات التي طالبوا من خلالها العدالة المغربية بإنصاف التلميذات.