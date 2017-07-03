عاجل:هذا ما يقع في هذه اللحظات من صباح الإثنين بشوارع و شواطئ الحسيمة ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن أجواء الاصطياف عادت إلى طبيعتها بشواطئ جوهرة الريف مدينة الحسيمة كما عادت الحياة إلى طبيعتها بمختلف المناطق المجاورة.



شوف تيفي:م غ

علمت" شوف تيفي" أن أجواء الاصطياف عادت إلى طبيعتها بشواطئ جوهرة الريف مدينة الحسيمة كما عادت الحياة إلى طبيعتها بمختلف المناطق المجاورة.

و قالت مصادرنا، إنه بدأ يتوافد السياح على المدينة الزرقاء للاستمتاع بجوها و حرارة شمسها الحارقة في هذا الشهر الصيفي.

مصادرنا ،عاينت حركية عادية في أسواق المدينة وأجواء طبيعية جدا بعد أكثر من 8 أشهر على حراك الريف.



