عاجل:هذا ما يقع في هذه اللحظات من صباح الإثنين بشوارع و شواطئ الحسيمة ﻿

شوف تيفي:م غ
علمت" شوف تيفي" أن أجواء الاصطياف عادت إلى طبيعتها بشواطئ جوهرة الريف مدينة الحسيمة كما عادت الحياة إلى طبيعتها بمختلف المناطق المجاورة.
و قالت مصادرنا، إنه بدأ يتوافد السياح على المدينة الزرقاء للاستمتاع بجوها و حرارة شمسها الحارقة في هذا الشهر الصيفي.
مصادرنا ،عاينت حركية عادية في أسواق المدينة وأجواء طبيعية جدا بعد أكثر من 8 أشهر على حراك الريف.
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