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عاجل:هذا ما يقع في هذه اللحظات من صباح الإثنين بشوارع و شواطئ الحسيمة

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 11:11 عاجل:هذا ما يقع في هذه اللحظات من صباح الإثنين بشوارع و شواطئ الحسيمة | مجتمع
عاجل:هذا ما يقع في هذه اللحظات من صباح الإثنين بشوارع و شواطئ الحسيمة
علمت'' شوف تيفي'' أن أجواء الاصطياف عادت إلى طبيعتها بشواطئ جوهرة الريف مدينة الحسيمة كما عادت الحياة إلى طبيعتها بمختلف المناطق المجاورة.


شوف تيفي:م غ

علمت" شوف تيفي" أن أجواء الاصطياف عادت إلى طبيعتها بشواطئ جوهرة الريف مدينة الحسيمة كما عادت الحياة إلى طبيعتها بمختلف المناطق المجاورة.

و قالت مصادرنا، إنه بدأ يتوافد السياح على المدينة الزرقاء للاستمتاع بجوها و حرارة شمسها الحارقة في هذا الشهر الصيفي.

مصادرنا ،عاينت حركية عادية في أسواق المدينة وأجواء طبيعية جدا بعد أكثر من 8 أشهر على حراك الريف.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الحسيمة حركة طبيعية شواطئ

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