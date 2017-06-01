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فيديو جد خطير..صحاب شرع اليد شدو شفار في الدشيرة رجعوه كُلو دميات

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 11:02 فيديو جد خطير..صحاب شرع اليد شدو شفار في الدشيرة رجعوه كُلو دميات | حوادث و حقوق
فيديو جد خطير..صحاب شرع اليد شدو شفار في الدشيرة رجعوه كُلو دميات
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة قيام مواطنين بتعنيف شاب في عقده الثاني، تم ضبطه متلبسا بتنفيذ عملية سرقة بواسطة دراجته النارية.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة قيام مواطنين بتعنيف شاب في عقده الثاني، تم ضبطه متلبسا بتنفيذ عملية سرقة بواسطة دراجته النارية.

وحسب ناشري الفيديو فإن تفاصيله، وقعت أمس الأحد، حيث قام مجموعة من المواطنين بمنطقة الدشيرة الجهادية بإيقاف اللص الذي تعرض للضرب المبرح، ما تسبب في إصابته بجروح على مستوى الوجه.

وتفاعل المئات من النشطاء مع هذا الفيديو، حيث أكد العديد منهم أن مشاركة المواطنين في إيقاف اللصوص أمر مهم إلا أن الأمر الخاطئ هو قيامهم بالاعتداء عليهم، موضحين أن الأمر قد يتطور أحيانا وقد ينتهي بجريمة قتل كما وقع قبل أسابيع بمدينة طنجة، حيث أنهى مواطن حياة لص بعد أن وجه له طعنة مميتة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مكواطن مقطع فيديو لص

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