 بالصورة..الناشط الريفي اعمراشن يكشف عن تفاصيل أول يوم له بسجن سلا وواقعة عرضه على طبيبة نفسية ﻿
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بالصورة..الناشط الريفي اعمراشن يكشف عن تفاصيل أول يوم له بسجن سلا وواقعة عرضه على طبيبة نفسية

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 10:57 بالصورة..الناشط الريفي اعمراشن يكشف عن تفاصيل أول يوم له بسجن سلا وواقعة عرضه على طبيبة نفسية | مجتمع
بالصورة..الناشط الريفي اعمراشن يكشف عن تفاصيل أول يوم له بسجن سلا وواقعة عرضه على طبيبة نفسية
كشف الناشط المرتضى اعمراشن، والذي يتابع في حالة سراح، عن معطيات بخصوص يومه الأول بسجن سلا ''الزاكي''، وذلك عبر تدوينة، نشرها أمس الأحد على حسابه الشخصي بالفايسبوك.

"شوف تيفي"

كشف الناشط المرتضى اعمراشن، والذي يتابع في حالة سراح، عن معطيات بخصوص يومه الأول بسجن سلا "الزاكي"، وذلك عبر تدوينة، نشرها أمس الأحد على حسابه الشخصي بالفايسبوك.

وأوضح اعمراشن أن من بين أهم الأشياء التي يتذكرها في أول يوم له بسجن سلا، هو عرضه على طبيبة نفسية، وجهت له مجموعة من الأسئلة بخصوص نفسيته وعن أصدقائه.
وكتب أعمراشن فير تدوينته " فتح موظف السجن الباب طالبا أن أتوجه لعيادة السجن، للقاء الطبيبة النفسية، فهمت أن هذا إجراء روتيني..، بعد أن خطوت مسافة سلمني الموظف لشخص آخر، اعتقدت أنه موظف أيضا لكن تبين لاحقا أنه نزيل أيضا، عند انتظار الطبيبة حدثني مرافقي عن نفسه وتبين أنه ريفي أيضا، من الناظور، شاب لم يتجاوز العشرين متهم بتكوين خلية إرهابية، في ملفات قاسية تتجاوز السن والقدرة على التصديق.

وتابع الناشط الريفي في تدوينته " بعد الجلوس بمقعد الطبيبة سألتني عدة أسئلة عن نفسيتي، كان طلبي الوحيد أريد الاتصال بوالدي، بعدها استرسلت تسأل عن التهم التي تعرف جيدا ما هي، سألت عن أصدقائي فذكرت لطيفة أحرار التي كانت تشبهها، وسألت عما أستمع فأخبرتها عن عشقي لماجدة الرومي وغادة شبير ونجاة الصغيرة وأخريات، لا أدري ماذا خربشت في دفترها لكني أظن أنها كتبت - حالة مستعصية - لأنها لم تفهم شيئا، قضيت تلك الأيام العصيبة أحاول بناء تصور إيجابي لما قد يحدث.."
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن أعمراشن أشار كذلك إلى يوم مغادرته السجن وحصوله على السراح ونقله إلى الحسيمة ومشاهدته لجثمان والده، حيث قال " كان توقيعي دون سابق إشعار على قرار السجن المؤبد في قبر والدي خاصة بعد تشييعي الجنائزي من سلا إلى الحسيمة خلال ساعات الطريق، كافية لتمتلأ حياتي البئيسة باليأس ..."

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المغرب شوف تيفي المرتضة أعمراشن السجن سلا الإرهاب

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