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يا ربي السلامة.. قتل فنان عربي شهير وتمزيق جثته بسبب جماله+صور

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 10:48 يا ربي السلامة.. قتل فنان عربي شهير وتمزيق جثته بسبب جماله+صور | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة.. قتل فنان عربي شهير وتمزيق جثته بسبب جماله+صور
اهتز الوسط الفني العراقي، أمس الأحد، على وقع العثور على فنان عراقي في عقده الثاني المسمى ''كرار نوشي'' وذلك بعد تحقيقه شهرة واسعة بسبب وسامته وجماله، جثة ممزقة في أحد الأحياء شرقي العاصمة العراقية

"شوف تيفي"

 

اهتز الوسط الفني العراقي، أمس الأحد، على وقع العثور على فنان عراقي في عقده الثاني المسمى "كرار نوشي" وذلك بعد تحقيقه شهرة واسعة بسبب وسامته وجماله، جثة ممزقة في أحد الأحياء شرقي العاصمة العراقية بغداد، عقب تعرضه للاختطاف من طرف مجهولين.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، يومه الاثنين، فإن العراقين وبعد علمهم بمقتل الفنان، تناقلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور الفنان العراقي ، الذي قتل وهو في أولى خطواته نحو النجومية.


وأكدت "سبوتنيك" من خلال مراسلتها في العراق، أن الغضب الشعبي اجتاح صفحات العراقيين في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد العثور على جثة "كرار" في منطقة شارع فلسطين، وعليها طعنات عديدة في أماكن مختلفة من جسده مع كدمات تعذيب، بعد ساعات من اختطافه.

وأكدت الوكالة الروسية أن مقتل الفنان، كان بسبب ما نشرته صفحة فايسبوكية والتي أشارت بأنه ملك جمال العراق نظرا لشعره الذهبي الطويل وعيونه الملونة المغايرة للملامح العراقية التي يغلب عليها سواد العينيين والشعر الأسود والبني.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الوسط الفني الوسامة النجومية العاصمة العراقية سبوتنيك

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