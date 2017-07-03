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والد ريهانا يصدمها بخصوص صديقها السعودي لسبب غريب

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 10:33 والد ريهانا يصدمها بخصوص صديقها السعودي لسبب غريب | ثقافة و فنون
والد ريهانا يصدمها بخصوص صديقها السعودي لسبب غريب
اعترض رونالد فينتي والد المغنية الشهيرة ريهانا على العلاقة التي تجمعها بالرجل الأعمال الملياردير السعودي حسن جميل بسبب لون بشرته الغير الداكن

شوف تيفي :

اعترض رونالد فينتي والد المغنية الشهيرة ريهانا على العلاقة التي تجمعها بالرجل الأعمال الملياردير السعودي حسن جميل بسبب لون بشرته الغير الداكن

وكشف موقع هوليوود لايف الأمريكي أن والد ريهانا يعترض على قصة الحب التي تجمع ابنته بصديقها البالغ من العمر 29 سنة، بالرغم من ثروته الهائلة مصرحا لمجلة ذا صن البرطانية « لم أكن أعلم أن صديق ابنتي ملياردير. القليل من المال أو الكثير منه لا يمكن أن يجعلك سعيداً، تحتاج إلى شيء ما بين هذا وذاك ».

و أضافت المصادر ذاتها، أن والد ريهانا صاحبة أغنية « دايمون » انزعج من الطريقة التي اكتشف بها أن ابنته تواعد الرجل الأعمال قائلا « أرسل لي صديق صوراً لهما يتبادلان القبلات في حمام السباحة على فيسبوك، كما أنني اكتشفت أن لون بشرته غير داكنة الشيء الذي أزعجني بعض الشيء ».


تجدر الإشارة إلى أن المغنية الأمريكية كانت على علاقة بالعديد من المشاهير من بينهم المغني الكندي دريك، والأميركي كريس براون، إضافة إلى الممثل ليوناردو دي كابريو.

 

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ثقافة وفنون سعودي ريهانا صديق

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