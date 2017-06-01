عاجل: وزارة التعليم تعلن إعادة التسجيل بأسلاك التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ابتداء من يوليوز الجاري ﻿

شوف تيفي:
أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عملية إعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ بسلكي التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي برسم الموسم الدراسي 2017-2018 ستنطلق غدا الثلاثاء وإلى غاية 10 يوليوز الجاري ، فيما ستجري العملية بسلك التعليم الثانوي التأهيلي من 15 إلى 20 يوليوز.
وأهابت الوزارة في بلاغ ، اليوم الاثنين، بالتلميذات والتلاميذ المعنيين والأمهات والآباء التوجه إلى المؤسسات التعليمية من أجل القيام بالإجراءات اللازمة داخل هذه الآجال، وذلك حرصا على انطلاق الدراسة بشكل فعلي يوم الخميس 7 شتنبر 2017 كما هو محدد في المقرر التنظيمي للموسم الدراسي 2017-2018.
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