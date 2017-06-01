 عاجل: وزارة التعليم تعلن إعادة التسجيل بأسلاك التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ابتداء من يوليوز الجاري ﻿
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عاجل: وزارة التعليم تعلن إعادة التسجيل بأسلاك التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ابتداء من يوليوز الجاري

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 10:17 عاجل: وزارة التعليم تعلن إعادة التسجيل بأسلاك التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ابتداء من يوليوز الجاري | مجتمع
عاجل: وزارة التعليم تعلن إعادة التسجيل بأسلاك التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ابتداء من يوليوز الجاري
أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عملية إعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ بسلكي التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي برسم الموسم الدراسي 2017-2018 ستنطلق غدا

شوف تيفي:

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عملية إعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ بسلكي التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي برسم الموسم الدراسي 2017-2018 ستنطلق غدا الثلاثاء وإلى غاية 10 يوليوز الجاري ، فيما ستجري العملية بسلك التعليم الثانوي التأهيلي من 15 إلى 20 يوليوز.

وأهابت الوزارة في بلاغ ، اليوم الاثنين، بالتلميذات والتلاميذ المعنيين والأمهات والآباء التوجه إلى المؤسسات التعليمية من أجل القيام بالإجراءات اللازمة داخل هذه الآجال، وذلك حرصا على انطلاق الدراسة بشكل فعلي يوم الخميس 7 شتنبر 2017 كما هو محدد في المقرر التنظيمي للموسم الدراسي 2017-2018.


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