 الشوهة..مغربية مشهورة بالفايسبوك قفراتها ودارت فيديو فاضح كتبادل فيه القبل مع شاب بطريقة ساخنة ﻿
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الشوهة..مغربية مشهورة بالفايسبوك قفراتها ودارت فيديو فاضح كتبادل فيه القبل مع شاب بطريقة ساخنة | حوادث و حقوق

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الشوهة..مغربية مشهورة بالفايسبوك قفراتها ودارت فيديو فاضح كتبادل فيه القبل مع شاب بطريقة ساخنة

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 09:54 الشوهة..مغربية مشهورة بالفايسبوك قفراتها ودارت فيديو فاضح كتبادل فيه القبل مع شاب بطريقة ساخنة | حوادث و حقوق
الشوهة..مغربية مشهورة بالفايسبوك قفراتها ودارت فيديو فاضح كتبادل فيه القبل مع شاب بطريقة ساخنة
نشرت مغربية معروفة عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك''، صباح يومه الاثنين، مقطع فيديو مثير، ظهرت خلاله وهي تتبادل القبل مع شاب مغربي بطريقة فاضحة، جعلت العديد من النشطاء يتفاعلون بكثافة.

"شوف تيفي"

نشرت مغربية معروفة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، صباح يومه الاثنين، مقطع فيديو مثير، ظهرت خلاله وهي تتبادل القبل مع شاب مغربي بطريقة فاضحة، جعلت العديد من النشطاء يتفاعلون بكثافة.

ويتعلق الأمر بـ "س.ا" والتي استخدمت تقنية المباشر عبر حسابها بالفايسبوك، حيث ظهرت وهي تتبادل القبل الساخنة رفقة الشاب، وهو ما اعتبره العديد من النشطاء تجاوزا للخطوط الحمراء وإهانة للمغربيات اللائي تعشن داخل وخارج المغرب، موضحين بأن الحاقدين على الوطن قد يستغلون مثل هذه الأمور غير الأخلاقية لتشويه سمعة البلاد.

ومن جهة أخرى، أشار نشطاء إلى أن المحيط الذي تعيش فيه "س.ا" وطبيعة عملها نظرا لامتلاكها لملهى ليلي بدولة "تايلند"، جعلها تتجاوز الحرية المسموح بها، وتقوم بنشر فيديو يحتوي على مشاهد مثيرة للجدل، بالإضافة إلى نشرها سابقا لتدوينات وتعليقات بها عبارات وكلمات نابية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي تايلند فايسبوك النشطاء الفيديو

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