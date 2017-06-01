 تمديد المهلة الخليجية الممنوحة لقطر 48 ساعة لإغلاق قناة الجزيرة وتنفيذ باقي المطالب ﻿
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تمديد المهلة الخليجية الممنوحة لقطر 48 ساعة لإغلاق قناة الجزيرة وتنفيذ باقي المطالب | دولي

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تمديد المهلة الخليجية الممنوحة لقطر 48 ساعة لإغلاق قناة الجزيرة وتنفيذ باقي المطالب

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 09:29 تمديد المهلة الخليجية الممنوحة لقطر 48 ساعة لإغلاق قناة الجزيرة وتنفيذ باقي المطالب | دولي
تمديد المهلة الخليجية الممنوحة لقطر 48 ساعة لإغلاق قناة الجزيرة وتنفيذ باقي المطالب
أعلنت السعودية وحلفاؤها من الدول المقاطعة لقطر فجر يومه الاثنين أن المهلة التي منحتها للحكومة القطرية للرد على المطالب ال13 التي قدمتها إليها والتي انتهت ليل الأحد تم تمديدها 48 ساعة نزولا عند طلب

''شوف تيفي'':

أعلنت السعودية وحلفاؤها من الدول المقاطعة لقطر فجر يومه الاثنين أن المهلة التي منحتها للحكومة القطرية للرد على المطالب ال13 التي قدمتها إليها والتي انتهت ليل الأحد تم تمديدها 48 ساعة نزولا عند طلب أمير الكويت الذي يتوسط لحل هذه الأزمة.

وحسب وكالة ''فرانس بريس، فقد قالت السعودية والامارات والبحرين ومصر في بيان مشترك نشرته وكالة الانباء السعودية ''واس'' أنه ''استجابة لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بتمديد المهلة الخاصة لحكومة قطر لمدة 48 ساعة منذ وقت انتهاء مهلة الأيام العشرة'' مساء الأحد فإن ''الدول الأربع تعلن الموافقة على طلب سموه وسيتم إرسال رد الدول الأربع بعد دراسة رد الحكومة القطرية وتقييم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة''.

وأوضحت الدول الأربع في بيانها أنها وافقت على تمديد المهلة ''بسبب تأكيد الحكومة القطرية أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالبات الموجهة لها اليوم الإثنين''.

وأكدت الوكالة الفرنسية أن تمديد المهلة، جاء بعدما رفضت قطر ضمني المطالب المفروضة عليها قبل ساعات قليلة من انتهاء مدة العشرة ايام التي حددت لها للرد على مطالبها ال13، والتي تشمل إغلاق قناة ''الجزيرة'' وخفض العلاقات مع طهران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر.

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