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يا ربي السلامة..شوفو أشنو وقع فشاطئ ''تشارنا'' بالناظور

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 09:26 يا ربي السلامة..شوفو أشنو وقع فشاطئ تشارنا بالناظور | مجتمع
يا ربي السلامة..شوفو أشنو وقع فشاطئ ''تشارنا'' بالناظور
علمت'' شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن فرق الإنقاذ بالمنطقة السياحية ''تشارنا'' الواقعة بالناظور، انتشلت يوم أمس الأحد، جثة شاب قضى غرقا في الشاطئ.

شوف تيفي:

علمت'' شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن فرق الإنقاذ بالمنطقة السياحية ''تشارنا'' الواقعة بالناظور، انتشلت يوم أمس الأحد، جثة شاب قضى غرقا في الشاطئ.

و حسب ذات المصادر، صارع المفقود الذي يبلغ من عمره 25 سنة، أمواج البحر بعدما كان في نزهة شاطئية رفقة أصدقائه، و قد تم نقل جثمانه إلى مستشفى الحسني بذات المدينة.

و قد خلفت حالة الغريق،صدمة كبيرة لدى أصدقاء المرحوم الذين لم يستوعبوا هذا الحادث الأليم.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب غريق مفقود غريق

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