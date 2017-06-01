يا ربي السلامة..شوفو أشنو وقع فشاطئ ''تشارنا'' بالناظور ﻿

علمت'' شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن فرق الإنقاذ بالمنطقة السياحية ''تشارنا'' الواقعة بالناظور، انتشلت يوم أمس الأحد، جثة شاب قضى غرقا في الشاطئ.

شوف تيفي:



علمت'' شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن فرق الإنقاذ بالمنطقة السياحية ''تشارنا'' الواقعة بالناظور، انتشلت يوم أمس الأحد، جثة شاب قضى غرقا في الشاطئ.



و حسب ذات المصادر، صارع المفقود الذي يبلغ من عمره 25 سنة، أمواج البحر بعدما كان في نزهة شاطئية رفقة أصدقائه، و قد تم نقل جثمانه إلى مستشفى الحسني بذات المدينة.



و قد خلفت حالة الغريق،صدمة كبيرة لدى أصدقاء المرحوم الذين لم يستوعبوا هذا الحادث الأليم.