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عاجل وبالصور.. هذا هو الحادث المروع الذي هز ألمانيا

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 09:22 عاجل وبالصور.. هذا هو الحادث المروع الذي هز ألمانيا | دولي
عاجل وبالصور.. هذا هو الحادث المروع الذي هز ألمانيا
شهد إقليم بافاريا جنوب شرقي ألمانيا، يومه الاثنين، وقوع حادث جد خطير، أسفر عن إصابة 31 شخصا، بينما لا يزال 17 في عداد المفقودين جراء احتراق حافلة سياحية إثر اصطدامها بشاحنة.

''شوف تيفي''

شهد إقليم بافاريا جنوب شرقي ألمانيا، يومه الاثنين، وقوع حادث جد خطير، أسفر عن إصابة 31 شخصا، بينما لا يزال 17 في عداد المفقودين جراء احتراق حافلة سياحية إثر اصطدامها بشاحنة.

وحسب موقع ''روسيا اليوم'' فقد أكدت الشرطة الألمانية أن عددا من المصابين تعرضوا لحروق بليغة في الحادث الذي وقع بالضبط قرب مدينة مونشبرغ.

وأوضح ذات المصدر أن إيرين براندشتين، المتحدثة باسم الشرطة، قالت إن الحافلة المنكوبة كانت تقل 46 سائحا، بالإضافة إلى سائقين اثنين، بينما أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن موقع الحادث لا يزال مغلقا وتتواصل عملية نقل المتضررين إلى مستشفيات على متن مروحيات وسيارات إسعاف.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ألمانيا مروحيات إسعاف اقليم بافاريا الشرطة الألمانية

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