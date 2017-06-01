مثير..اتهام شرطي بالسكر العلني والتسبب في حادثة سير بتمارة ﻿

أحالت فرقة الشرطة القضائية بتمارة، مساء الأحد، على وكيل الملك، ضابط شرطة مسؤولا عن مصلحة البطاقة الوطنية بمنطقة أمن يعقوب المنصور بالرباط، بتهمتي السكر العلني والتسبب في حادثة سير.

''شوف تيفي''

أحالت فرقة الشرطة القضائية بتمارة، مساء الأحد، على وكيل الملك، ضابط شرطة مسؤولا عن مصلحة البطاقة الوطنية بمنطقة أمن يعقوب المنصور بالرباط، بتهمتي السكر العلني والتسبب في حادثة سير.

وحسب ما أوردته يومية الصباح فإن وكيل الملك أمر بإيداع المسؤول الأمني رهن الحراسة النظرية منذ مساء الجمعة الماضي، فيما أصدرت مديرية الأمن قر ار بتوقيفه عن العمل، في انتظار القرارات التي ستصدر في حقه.