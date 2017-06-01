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خطير.. إطلاق نار أمام مسجد في فرنسا..وهذا عدد المصابين

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 09:14 خطير.. إطلاق نار أمام مسجد في فرنسا..وهذا عدد المصابين | دولي
خطير.. إطلاق نار أمام مسجد في فرنسا..وهذا عدد المصابين
أصيب ثمانية أشخاص بينهم طفلة بجروح إثر إطلاق نار أمام مسجد في أفينيون في جنوب شرق فرنسا مساء أمس الأحد، وفق ما أعلنت النيابة العامة التي استبعدت فرضية العمل الإرهابي، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة

''شوف تيفي'':

أصيب ثمانية أشخاص بينهم طفلة بجروح إثر إطلاق نار أمام مسجد في أفينيون في جنوب شرق فرنسا مساء أمس الأحد، وفق ما أعلنت النيابة العامة التي استبعدت فرضية العمل الإرهابي، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس يومه الاثنين.

وأوضحت الوكالة بأنه استنادا إلى الأدلة الأولى التي جمعت في المكان، فإن شخصين على الأقل خرجا من سيارة بالقرب من المسجد نحو الساعة العاشر ليلا بالتوقيت المحلي وأطلقا النار، بحسب النيابة العامة التي أشارت إلى أن أحدهما استخدم بندقية صيد.

وأضافت الوكالة الفرنسية أن النيابة العامة، أكدت أن حياة الجرحى الثمانية ليست في خطر.

وأضافت النيابة العامة أن ''الأحداث حصلت في الشارع حيث يقع المسجد، لكن ليست هناك أي علاقة'' لما حدث بهذا الصرح الديني، مستبعدة فرضية العمل الإرهابي.

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