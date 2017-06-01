عاجل:وزير خارجية قطر يصل الكويت لتسليم رد بلاده على مطالب دول عربية ﻿

سيسلم رسميا وزير خارجية قطر لأمير الكويت يومه الاثنين رد بلاده على مطالب قدمتها السعودية ودول عربية أخرى لقطر بوقف دعمها للإرهاب.

شوف تيفي:

سيسلم رسميا وزير خارجية قطر لأمير الكويت يومه الاثنين رد بلاده على مطالب قدمتها السعودية ودول عربية أخرى لقطر بوقف دعمها للإرهاب.



وقطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر الشهر الماضي متهمة إياها بدعم الإرهاب وبأنها حليف لإيران العدو الإقليمي لتلك الدول، وهو ما تنفيه الدوحة.

وهددت هذه الدول بمزيد من العقوبات إذا لم تستجب قطر لقائمة من 13 مطلبا قدمتها عبر الكويت قبل عشرة أيام، ورفضت الدوحة هذه المطالب التي تنقضي مهلة قبولها ليل الأحد.

المغرب؛شوف تيفي؛ قطر؛ السعودية؛ مصر؛ العلاقات الدبلوماسية