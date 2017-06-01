التحقيق مع معتقلي الريف بالبيضاء وقاضي التحقيق يشهر أشرطة فيديو في وجه المعتقلين ﻿

تستمر جلسات التحقيق التفصيلي يومه الاثنين، مع مجموعات جديدة من معتقلي حراك الريف الدين يقبعون في سجن عكاشة بالدار البيضاء، بعدما استكمل قاضي التحقيق استنطاق مجموعتين يومي الأربعاء والخميس عدد

''شوف تيفي''

تستمر جلسات التحقيق التفصيلي يومه الاثنين، مع مجموعات جديدة من معتقلي حراك الريف الدين يقبعون في سجن عكاشة بالدار البيضاء، بعدما استكمل قاضي التحقيق استنطاق مجموعتين يومي الأربعاء والخميس عدد أفرادها سبعة.

وحسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يومه الاثنين، فقد علمت من مصدر من دفاع المعتقلين أن قاضي التحقيق واجه الخميس الماضي دفعة من المعتقلين بأشرطة فيديو تتضمن لقطات تبين مشاركة المعنيين في وقائع تراها المحكمة مدينة لهم،

صورها رجال شرطة مختصون، فضلا عن لقطات صورها أشخاص آخرون وبثت على ''فايسبوك'' أو ''يوتوب'' وكان المعنيون بالأمر بهذه الأشرطة ثلاثة معتقلين هم ''صلاح لشخم وسمير أعنيد وإلياس حاجي''، لكن المتهمين ودفاعهم نفوا أن تكون اللقطات التي عرضها عليهم قاضي التحقيق تثبت أيا من التهم الموجهة إليهم.

وأفرج قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها عن أحد المعتقلين أول أمس السبت، وقرر متابعته في حالة سراح، المعتقل اسمه محمد العبدوني، أحاله الوكيل العام للملك بالمحكمة ىنفسها على قاضي التحقيق في إطار التحقيق الابتداتئي وطالب دفاعه تمتيعه بالسراح المؤقت.