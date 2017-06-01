إعتقال إبنة القرضاوي وزوجها بمصر بسبب ''جماعة إرهابية'' ﻿

إعتقلت النيابة العامة المصرية، على ذمة التحقيق، إحدى بنات رجل الدين المعروف، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوسف القرضاوي، وزوجها، بتهمة الانضمام لـ''جماعة إرهابية''، دون ذكر اسم ابنة

شوف تيفي وكالات



إعتقلت النيابة العامة المصرية، على ذمة التحقيق، إحدى بنات رجل الدين المعروف، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوسف القرضاوي، وزوجها، بتهمة الانضمام لـ''جماعة إرهابية''، دون ذكر اسم ابنة القرضاوي المحتجزة.



وأوضح موقع ''اليوم السابع'' الإخباري أنه ''قررت جهات التحقيق المختصة حبس كلا من ابنة يوسف القرضاوي وزوجها المهندس حسام خلف، القيادي بحزب الوسط، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 316 لسنة 2017 ، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور''.



وأضاف الموقع أن هذه القضية تشمل عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، وعلى رأسهم محمد عبد الرحمن المرسى، الرئيس المصري المعزول، يواجهون تهما بالمشاركة في ''تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة''.



وجدير بالذكر، أن يوسف القرضاوي، البالغ 90 عاما من عمره، يعتبر زعيما روحيا لجماعة الإخوان المسلمين، وهو يقيم في قطر منذ العام 1961.