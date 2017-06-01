بالفيديو..''حرب العصابات'' داخل مستعجلات المستشفى الجهوي بأكادير ﻿

تحولت مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير اليوم الأحد إلى ساحة صراع بين شبان في حالة هستيرية ورجال الأمن الخاص، روعت المرضى الموجودين بالمصلحة الذين جاؤوا للمستشفى الجهوي الذي يستقبل مرضى

شوف تيفي



تحولت مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير اليوم الأحد إلى ساحة صراع بين شبان في حالة هستيرية ورجال الأمن الخاص، روعت المرضى الموجودين بالمصلحة الذين جاؤوا للمستشفى الجهوي الذي يستقبل مرضى أربع جهات بالمغرب.

وكشف شهود عيان ''لشوف تيفي'' عن دخول شبان في صراع حاد مع رجال الأمن الخاص وبعض الأطر الطبية، إتسم بعنف مبالغ فيه مع نوبات صراخ داخل المصلحة التي تؤوي الحالات الخطيرة والمستعجلة.



وأفاد ذات المصدر، أن أحد رجال الأمن الخاص أصيبوا في إطار محاولة توقيف الشبان، وأن مصلحة المستعجلات أغلقت أبوابها إلى حين عودة الأمور إلى نصابها وسط خوف وهلع المرضى الموجودين بالمصلحة .