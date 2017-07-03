الجهود متواصلة للسيطرة على حريق أتى على حوالي 165 هكتار من الغطاء الغابوي بطنجة ﻿

علم لدى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن الجهود لا زالت متواصلة للسيطرة على حريق أتى، في أقل من يومين، على حوالي 165 هكتار من غابة مديونة بطنجة.

''شوف تيفي''+''و م ع''

علم لدى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن الجهود لا زالت متواصلة للسيطرة على حريق أتى، في أقل من يومين، على حوالي 165 هكتار من غابة مديونة بطنجة.

وقال فؤاد عسالي من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إنه تمت تعبئة 550 عنصرا من الوقاية المدنية والقوات المساعدة والمندوبية السامية للمياه والغابات، والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والسلطات المحلية، فضلا عن استخدام وسائل تقنية أرضية و5 طائرات (كانادير) و(تيربو تروش) تابعة للقوات الجوية، من أجل إخماد هذا الحريق الذي اندلع أمس السبت.

وأشار عسالي إلى أن ارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح قوية، أعاق الجهود للسيطرة على الحريق الذي أتى على حوالي 165 هكتار من الأشجار الغابوية.