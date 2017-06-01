مثير..''سكران'' دار روينة في تارودانت..وها شنو وقع ليه ﻿

تمكنت عناصر فرقة التطهير التابعة للأمن العمومي بتارودانت، أمس السبت، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض المقرونة بظرف الليل.

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر فرقة التطهير التابعة للأمن العمومي بتارودانت، أمس السبت، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض المقرونة بظرف الليل.

وحسب مصدر أمني لـ ''شوف تيفي'' فقد جرى إيقاف المشتبه فيه إثر تحريات وأبحاث ميدانية فعلتها مصالح الأمن فور استقبال ديمومة الأمن العمومي لشكاية مواطن تعرض لسرقة استهدفت هاتفه النقال.

وأكد المصدر ذاته أن عملية التفتيش التي أخضع لها الموقوف، والذي كان في حالة سكر بيّن، أسفرت عن حجز هواتف نقالة ولوحات الكترونية متحصلة من السرقات التي اقترفها، مشيرا إلى أن المشتبه فيه تم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.