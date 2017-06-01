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مستشار الملك عباس الجيراري عن أحداث الريف: لا يعقل أن تتخلى الحكومة والمؤسسات عن مسؤولياتها ليتم الزج بالملك في قضايا مثل هاته...

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 00:53 مستشار الملك عباس الجيراري عن أحداث الريف: لا يعقل أن تتخلى الحكومة والمؤسسات عن مسؤولياتها ليتم الزج بالملك في قضايا مثل هاته... | بوليتيك
مستشار الملك عباس الجيراري عن أحداث الريف: لا يعقل أن تتخلى الحكومة والمؤسسات عن مسؤولياتها ليتم الزج بالملك في قضايا مثل هاته...
أكد مستشار الملك عباس الجيراري أن هناك أسبابا موضوعية وجيهة لحراك الريف ، فمنطقة الريف بحكم تاريخها النضالي منذ زمن الخطابي، تشكل فيها رصيد من الاعتزاز بأن لهذه المنطقة دورا في النضال من أجل

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أكد مستشار الملك عباس الجيراري أن هناك أسبابا موضوعية وجيهة لحراك الريف ، فمنطقة الريف بحكم تاريخها النضالي منذ زمن الخطابي، تشكل فيها رصيد من الاعتزاز بأن لهذه المنطقة دورا في النضال من أجل الوطن، ونتيجة لهذا تدخل خصوم المغرب لإستغلال هذه الواجهة النضالية المشرفة من أجل توجيه الإحتقان نحو زرع مجموعة من الافكار الهدامة التي تسير بالبلاد نحو الهاوية.

وأضاف الجيراري أن التنمية مست جميع المناطق بالمغرب بما فيها الريف، لكن هناك مناطق أخرى ظلت مهمشة لم يصلها شيئ من التنمية، وأكد مستشار الملك بوجود أخطاء، متسائلا عن دور الحكومة والأحزاب والمؤسسات التي تصرف عليها الملايير، والجميع يتفرج على مايجري أو يدكون نار الفتنة أكثر مما هي متقدة، لقد وصلنا إلى طريق يكاد يكون مسدودا بعد أن فشلت المؤسسات المنوط بها حل المشكل في تدبير الأزمة والوصول بها إلى بر الأمان.

وصرح الجيراري خلال حوار مع ''الصباح'' أن الكل ينتظر تدخل جلالة الملك وهذا ليس هو الحل منذ البداية، لايعقل أن تتخلى الحكومة والمؤسسات عن مسؤولياتها ليتم الزج بالملك في قضايا مثل هاته، ليس سهلا أن يغامر جلالته في ملف شائك لايمكن توقع ردود الأفعال فيه. إن تصرف الأحزاب والحكومة والمؤسسات بإسناد كل شيئ إلى جلالة الملك بحق أو باطل يضعه في موقف حرج.

وقال الجيراري وفق ذات المصدر،''على الجميع تحمل مسؤوليته لا أن يلقى كل طرف المسؤولية على الآخر ويتمنى أن تتغلب الحكمة في الأخير لأن المغرب يبدو كأنه فقد حكماءه بعد أن ركن مثقفوه إلى الصمت أو انسحبوا فيما إختار البعض الاخر التفرج بسخرية وإستهزاء مما يجري.

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الجيراري عبتس المستشار حراك الريف شوف تيفي

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