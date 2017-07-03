بالصورة..فنانة مغربية شهيرة جداً تتبرع بسروال جينز..وها علاش ﻿

قررت الفنانة المغربية سميرة سعيد، القيام بعمل إنساني، يتمثل في عرض سروالها ''الجينز'' المرصع بالأحجار للبيع، ومنح قيمته لصالح اللاجئين والفقراء.

''شوف تيفي''

قررت الفنانة المغربية سميرة سعيد، القيام بعمل إنساني، يتمثل في عرض سروالها ''الجينز'' المرصع بالأحجار للبيع، ومنح قيمته لصالح اللاجئين والفقراء.

ونشرت الديفا على حسابها بالفايسبوك، صورة لـ ''الجينز''، مع تدوينة، أكدت من خلالها عرضه للبيع، بهدف مساعدة الفقراء والمحتاجين بالقيمة المحصل عليها بعد بيعه.

وعبر عشاق الفنانة المغربية عن إعجابهم الكبير بها، موضحين أن قيامها بهذه الخطوة الإنسانية، دليل على رغبتها في القيام بأعمال خير، تهدف من خلالها لمساعدة المحرومين والمحتاجين.