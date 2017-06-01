 عاجل: انسحاب القوات العمومية من ''ساحة الشهداء'' و نهاية أزمة حراك-الريف بعد دعوات التهدئة بمنطق ''رابح-رابح'' ﻿
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عاجل: انسحاب القوات العمومية من ''ساحة الشهداء'' و نهاية أزمة حراك-الريف بعد دعوات التهدئة بمنطق ''رابح-رابح''

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 00:20 عاجل: انسحاب القوات العمومية من ساحة الشهداء و نهاية أزمة حراك-الريف بعد دعوات التهدئة بمنطق رابح-رابح | بوليتيك
عاجل: انسحاب القوات العمومية من ''ساحة الشهداء'' و نهاية أزمة حراك-الريف بعد دعوات التهدئة بمنطق ''رابح-رابح''
بث المتابع في حالة سراح وأحد زعماء حراك الريف ''المرتضى إعمراشن'' شريط فيديو مباشر على صفحته بالفايسبوك، عن دعوات للتهدئة بهدف فتح الطريق أمام حل شامل بمنطق ''رابح –رابح''.

شوف تيفي

بث المتابع في حالة سراح وأحد زعماء حراك الريف ''المرتضى إعمراشن'' شريط فيديو مباشر على صفحته بالفايسبوك، عن دعوات للتهدئة بهدف فتح الطريق أمام حل شامل بمنطق ''رابح –رابح''.

وأضاف إمعراشن أن القوات العمومية إنسحبت من ساحة الشهداء، داعيا كل شباب المدينة من خلال تدوينة على حائطه بالفايسبوك، ''التحلي بالمسؤولية لأجل إنجاح هذه المبادرة التي لن تنتهي إلا بإطلاق سراح جميع المعتقلين وتنفيذ الملف المطلبي - أرجو التحلي بالحكمة والصبر''.

وكانت ساحة محمد السادس بالمدينة، التي انسحبت منها القوات العمومية، هي التي احتضنت الوقفات الإحتجاجية لنشطاء الحراك لما يزيد عن 7 أشهر، وكانت من بين المطالب الأساسية للمحتجين.

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