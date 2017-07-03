عاجل وبالصور..حادثة سير جد خطيرة: سيارة تسير بسرعة جنونية تصعد فوق ممر للراجلين بالرباط ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سيارة تسير بسرعة جنونية، صعدت قبل قليل من ليلة يومه الأحد، في مشهد وصف بالخطير إلى ممر الراجلين بالطريق الشاطئية بالرباط، قبل أن تدهس طفلا بطريقة بشعة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سيارة تسير بسرعة جنونية، صعدت قبل قليل من ليلة يومه الأحد، في مشهد وصف بالخطير إلى ممر الراجلين بالطريق الشاطئية بالرباط، قبل أن تدهس طفلا بطريقة بشعة.