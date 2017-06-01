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خطير..كوميسير و مرافق سابق للموكب الملكي ضمن عصابة للاختطاف والاحتجاز بسلا

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 23:56 خطير..كوميسير و مرافق سابق للموكب الملكي ضمن عصابة للاختطاف والاحتجاز بسلا | بوليتيك
خطير..كوميسير و مرافق سابق للموكب الملكي ضمن عصابة للاختطاف والاحتجاز بسلا
أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ليلة الجمعة الماضية، عميد شرطة ممتاز يشغل رئيس الدائرة الأمنية الرابعة بحي سيدي موسى بسلا رفقة مقاول وجزار وسمسار، الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي

''شوف تيفي''

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ليلة الجمعة الماضية، عميد شرطة ممتاز يشغل رئيس الدائرة الأمنية الرابعة بحي سيدي موسى بسلا رفقة مقاول وجزار وسمسار، الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة، في انتظار استنطاقهم في تهم الاحتجاز والاختطاف وطلب رشوة والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب إليه.

وحسب ما أوردته يومية ''الصباح'' في عددها الصادر يوم غد الاثنين، فقد رفض قاضي التحقيق تمتيع المسؤول الأمني، الذي يتمتع بالصفة الضبطية السراح المؤقت، رغم إنكاره المنسوب إليه طيلة مراحل الأبحاث.

وأوضحت اليومية أن المسؤول الأمني، سبق له أن اشتغل ضمن أمن الموكب الملكي في السنوات الماضية، قبل إعفائه إثر خلافه مع حارس شخصي سابق للملك.

وأورد مصدر مطلع لليومية أن التحريات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في شأن شكاية شخص ينحدر من حي المزرعة بسلا حول الاتهامات التي وجهها إلى العميد الممتاز، أظهرت استغلال باقي الأطراف الأخرى صفة المسؤول الأمني واختطاف واحتجاز الضحية مدعية أن رئيس الدائرة سيفرج عنه مقابل أدائه مبالغ مالية.

 

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المغرب شوف تيفي سلا الصباح شكاية العميد الممتاز

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