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عاجل..بعد نهاية المهلة: وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين والإمارات يختارون هذا اليوم للحسم مع قطر

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 23:28 عاجل..بعد نهاية المهلة: وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين والإمارات يختارون هذا اليوم للحسم مع قطر | دولي
عاجل..بعد نهاية المهلة: وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين والإمارات يختارون هذا اليوم للحسم مع قطر
قالت مصر اليوم الأحد، إن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين سيجتمعون في القاهرة يوم الأربعاء لبحث الخطوة التالية في التعامل مع قطر، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ''رويترز'' البريطانية.

"شوف تيفي"

 

قالت مصر اليوم الأحد، إن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين سيجتمعون في القاهرة يوم الأربعاء لبحث الخطوة التالية في التعامل مع قطر، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة "رويترز" البريطانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية نبيل أبو زيد في بيان "بناء على دعوة من وزير الخارجية سامح شكري تقرر عقد اجتماع رباعي لوزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في القاهرة يوم الأربعاء 5 يوليو الجاري لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر".

وقطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر الشهر الماضي متهمة إياها بدعم الإرهاب وبأنها حليف لإيران العدو الإقليمي لتلك الدول، وهو ما تنفيه الدوحة.

وهددت هذه الدول بمزيد من العقوبات إذا لم تستجب قطر لقائمة من 13 مطلبا قدمتها عبر الكويت قبل عشرة أيام، ورفضت الدوحة هذه المطالب التي تنقضي مهلة قبولها ليل الأحد

 

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