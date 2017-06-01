سابقة.. فريق ''البيجيدي '' بالبرلمان يكذب تصريحات البرلمانية ''امنة ماء العينين'' ﻿

كشفت مصادر مطلعة، بأن البرلمانية ''آمنة ماء العينين'' تعمدت إخفاء حقائق مهمة ووثائق مكتوبة، بحيث لم تخبر الرأي العام بأن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية هو من تقدّم بطلب كتابي لسحب جلسة لجنة

شوف تيفي



كشفت مصادر مطلعة، بأن البرلمانية ''آمنة ماء العينين'' تعمدت إخفاء حقائق مهمة ووثائق مكتوبة، بحيث لم تخبر الرأي العام بأن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية هو من تقدّم بطلب كتابي لسحب جلسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، والتي كانت مقررة أن تستضيف وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني حول أحداث الحسيمة، وذلك بعدما تفاعلت الحكومة، ممثلة في وزيري الداخلية والعدل، مع الأسئلة الجوهرية والآنية التي تقدم بها حزب المصباح.



ونفى مصدر من داخل المؤسسة التشريعية الادعاءات التي أوردتها النائبة البرلمانية عن حزب المصباح آمنة ماء العينين في تدوينة نشرتها على حسابها الشخصي في الفايسبوك، والتي زعمت فيها أن ''وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني لم يستجيبا للدعوة الموجهة لهما لحضور اجتماع لجنة الداخلية، للجواب على أسئلة البرلمانيين حول المقاربة الأمنية في إقليم الحسيمة''.



ووفق ذات المعطيات التي توصلت بها ''شوف تيفي'' فقد أثارت التدوينة عدة علامات استفهام لدى أعضاء لجنة الداخلية بالمؤسسة التشريعية، وكذا في صفوف العديد من البرلمانيين والمستشارين حول الغاية منها، خاصة وأن الجميع يدرك أن سحب برمجة ''جلسة لجنة الداخلية'' كان بطلب من زملاء آمنة ماء العينين في الفريق النيابي، وليس بسبب رفض وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني الحضور، وذلك خلافا لما زعمته بشكل مغلوط على حسابها في الفايسبوك.



وجدير بالذكر، ''أن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية كان قد طلب في الثاني من شهر يونيو المنصرم عقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بحضور وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني، لدراسة موضوع تعامل القوات العمومية مع دينامية الاحتجاج بإقليم الحسيمة، قبل أن يطلب نفس الفريق، في الخامس من نفس الشهر وبموجب مراسلة مكتوبة، سحب ملتمسه معللا ذلك ب'' استجابة الحكومة للجواب على السؤال المحوري الذي وجهه فريق المصباح لوزير الداخلية والسؤال الآني الذي وجهه لوزير العدل حول نفس الموضوع في حصة الأسئلة الشفوية''، وهو ما يجعل من برمجة جلسة الداخلية غير ذات جدوى من الناحية العملية.





