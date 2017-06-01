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المهلة الخليجية لقطر لتنفيذ مجموعة من المطالب من بينها إغلاق قناة الجزيرة توشك على نهايتها

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 22:43 المهلة الخليجية لقطر لتنفيذ مجموعة من المطالب من بينها إغلاق قناة الجزيرة توشك على نهايتها | بوليتيك
المهلة الخليجية لقطر لتنفيذ مجموعة من المطالب من بينها إغلاق قناة الجزيرة توشك على نهايتها
تواجه قطر عقوبات جديدة محتملة من دول عربية قطعت العلاقات مع الدوحة بشأن مزاعم عن دعمها للإرهاب بينما من المتوقع أن تنقضي ليل الأحد مهلة حددتها تلك الدول لقطر لقبول مطالبها، وذلك حسب ما كشفت عنه

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

تواجه قطر عقوبات جديدة محتملة من دول عربية قطعت العلاقات مع الدوحة بشأن مزاعم عن دعمها للإرهاب بينما من المتوقع أن تنقضي ليل الأحد مهلة حددتها تلك الدول لقطر لقبول مطالبها، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز البريطانية قبل قليل من ليلة يومه الأحد.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن المطالب التي وضعت تم رفضها، مضيفا أن المهلة التي حددتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لا تستهدف مكافحة الإرهاب وإنما تقليص سيادة بلاده.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ محمد سيسلم رسميا أمير الكويت غدا الاثنين رد بلاده على المطالب، ولم توضح الوكالة ماهية الرد.

وكان وزير الخارجية القطري قال للصحفيين في روما في وقت سابق إن الدوحة ما زالت مستعدة للجلوس وبحث شكاوى الدول العربية.


وقال الوزير المذكور "أوضحت دولة قطر أنه لا مانع لها من بحث أي مطالب من هذه الدول لكن تكون مبنية على أسس واضحة وأن تكون هناك مبادئ يتفق عليها بألا تنتقص سيادة أي دولة وألا يكون هناك فرض وصاية لأن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا".


تجدر الإشارة إلى أن "الإمارات والسعودية والبحرين ومصر"، هددت بفرض مزيد من العقوبات على قطر إذا لم تنفذ قائمة تضم 13 مطلبا قدمها للدوحة وسطاء كويتيون قبل عشرة أيام، وتشمل المطالب إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة جوية تركية في قطر.

 

 

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