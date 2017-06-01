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بالفيديو والصور..هذه هي هوية الشاب اللي سافر مع سعيدة شرف لفرنسا

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 22:40 بالفيديو والصور..هذه هي هوية الشاب اللي سافر مع سعيدة شرف لفرنسا | ثقافة و فنون
بالفيديو والصور..هذه هي هوية الشاب اللي سافر مع سعيدة شرف لفرنسا
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الأحد، صورا جمعت بين شاب مفتول للعضلات والفنانة المغربية سعيدة شرف، وهو ما جعل مجموعة من النشطاء يتساءلون عن هوية هذا الشاب.

''شوف تيفي''

 

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الأحد، صورا جمعت بين شاب مفتول للعضلات والفنانة المغربية سعيدة شرف، وهو ما جعل مجموعة من النشطاء يتساءلون عن هوية هذا الشاب.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الأمر يتعلق بـ ''مهدي موساعيد'' بطل مغربي في رياضة القفز والتسلق على الجدران والحواجز خلال الركض ''الباركور''، مشيرا إلى أن سفره رفقة الفنانة المغربية سعيدة شرف، جاء من أجل المشاركة في أحد البرامج.

وأكد المصدر ذاته أن موساعيد ينحدر من مدينة الفقيه بنصالح وقد شارك في العديد من الملتقيات الخاصة برياضة ''الباركور'' والتي أبان خلالها على وجه جد مشرف.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مهدي موساعيد سعيدة شرف

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