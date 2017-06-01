عاجل: وزير خارجية قطر يسلم غدا أمير الكويت الرد القطري على مطالب الدول المقاطعة لبلاده ﻿

ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن وزير خارجية قطر سيسلم رسميا أمير الكويت غدا الاثنين رد بلاده على مطالب قدمتها السعودية ودول عربية أخرى لقطر بوقف دعمها للإرهاب.

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ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن وزير خارجية قطر سيسلم رسميا أمير الكويت غدا الاثنين رد بلاده على مطالب قدمتها السعودية ودول عربية أخرى لقطر بوقف دعمها للإرهاب.



وتنقضي المهلة التي حددتها الدول لقطر للرد على مطالبها ليل الأحد