تأجيل زيارة ملك إسبانيا للمغرب ﻿

كشفت صحيفة ''الكونفيدونتيال'' الإسبانية، أن فليبي السادس كان ينوي القيام بزيارة سريعة للمغرب لتقاسم وجبة الإفطار مع الملك محمد السادس خلال شهر رمضان المنصرم، غير أن مشاكل في أجندة العاهل الإسباني

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كشفت صحيفة "الكونفيدونتيال" الإسبانية، أن فليبي السادس كان ينوي القيام بزيارة سريعة للمغرب لتقاسم وجبة الإفطار مع الملك محمد السادس خلال شهر رمضان المنصرم، غير أن مشاكل في أجندة العاهل الإسباني أجلت الزيارة إلى أجل غير مسمى، حسب مصادر من القصر الملكي "ثارثويلا" بمدريد.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن حكومة مدريد لم تستطع، في 12 يونيو الماضي برمجة زيارة ملكية قصيرة لفليبي السادس إلى الرباط، شبيهة بتلك التي قام بها الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون وعقيلته قبل أيام، حيث اقتسم وجبة الإفطار الرمضانية مع محمد السادس..





