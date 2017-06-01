خاص...توقيف مستشار وعضو بالغرفة الفلاحية يصيد ''الغزلان'' بطريقة غير قانونية بأيت باها ﻿

كشف مصدر خاص، ''لشوف تيفي'' أن عناصر مراقبة الغابات ''بوغابة'' أوقفت ليلة أمس السبت عضوا بالغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة ومستشار جماعي، متلبسا بحمله بندقية صيد في جبال أيت باها المعروفة بالغزلان

شوف تيفي



كشف مصدر خاص، ''لشوف تيفي'' أن عناصر مراقبة الغابات ''بوغابة'' أوقفت ليلة أمس السبت عضوا بالغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة ومستشار جماعي، متلبسا بحمله بندقية صيد في جبال أيت باها المعروفة بالغزلان والوحيش المهددة بالإنقراض.



ووفق ذات المصدر، فقد تم حجز بندقية الصيد والسيارة التي كان يقلها السياسيي وأحد مرافقيه من طرف عناصر تابعة للمياه والغابات، والتي تقوم بمجهودات مضاعفة لحماية المحميات والحيوانات التي تعيش بجبال أيت باها من بينها ''حيوانات مهددة بالإنقراض''.



وأفاد ذات المصدر، أنه لحدود هذه اللحظات لازالت التحقيقات جارية من قبل عناصر المياه والغابات التي تقوم بتحرياتها بعد مصادرة البندقيتين والسيارة التي كان يستعملها العضو بالجماعة القروية ''أيت وا.''، ورفيقه الذي إلتزم الصمت وترك العضو بالغرفة الفلاحية يتكلف بالموضوع بدعوى قربه من شخصيات سياسية نافذة.



من جهة ثانية، صرح فاعل جمعوي بالمنطقة أن سياسيين ورجال أعمال ومسؤولين بالسلطة، يتوفرون على بنادق صيد، ويقومون بهوايتهم المفضلة ليلا وأثناء العطل مستغلين وعورة الجبال وغياب الإنارة للقيام بهوايتهم المفضلة على حساب وحيش المنطقة.





