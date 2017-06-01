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''انقلاب '' على الرئيس السيسي فايسبوكيا ...والإعلام المصري ينقل لحظة وصوله إلى رومانيا

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 21:35 انقلاب على الرئيس السيسي فايسبوكيا ...والإعلام المصري ينقل لحظة وصوله إلى رومانيا | دولي
''انقلاب '' على الرئيس السيسي فايسبوكيا ...والإعلام المصري ينقل لحظة وصوله إلى رومانيا
كشفت مواقع مصرية، عن وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عشية اليوم إلى العاصمة الرومانية ''بودابست'' في زيارة رسمية تستغرق يومين، في حين إنتشر على نطاق واسع داخل الصفحات الفايسبوكية وبعض المواقع
 
بوليتيك
شوف تيفي
 
كشفت مواقع مصرية، عن وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عشية اليوم إلى العاصمة الرومانية ''بودابست'' في زيارة رسمية تستغرق يومين، في حين إنتشر على نطاق واسع داخل الصفحات الفايسبوكية وبعض المواقع الإلكترونية ، عن وجود إنقلاب عسكري ضد الرئيس الحالي والقائد السابق للجيش المصري عبد الفتاح السيسي .
 
وقال موقع “مصر نيوز” أن هناك أنباء مؤكدة عن انقلاب الفريق صدقى صبحى والجيش على الرئيس عبد الفتاح السيسى وأنباء عن اعتقاله منذ قليل، كما أضاف المصدر ذاته أن قناة الجزيرة صرحت أن هناك بيان من الجيش المصري خلال ساعات يؤكد فيه عزل السيسي.
 
وفي ذات السياق، لم تستبعد مواقع إعلامية تابعة للمعارضة المصرية وجود إنشقاق داخل الجيش المصري، في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة التي يعيشها منذ وصول السيسي إلى السلطة، لكنها لم تؤكد وجود الإنقلاب على السيسي رغم الإنتشار الواسع للخبر، في حين نقلت منابر إعلامية مصرية عديدة لحظة وصول السيسي إلى رومانيا مما يفند مزاعم من روجت لخبر الانقلاب ولا تستبعد بعض القراءات أن ترويج خبر الانقلاب واحدة من الحروب النفسية التي يمارسها تنظيم الإخوان المسلمين للتأثير على الرأي العام المصري ونظامه الذي عرف كيف يواجه مثل هاته الإشاعات .
 
 

‫شوف تيفي

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