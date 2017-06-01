مثير.. اقتياد رجال أعمال كبار من العمرة إلى سجن عكاشة ﻿

تم إيقاف مجموعة من المشتبه فيهم المتورطين في جرائم مباشرة بعد نزولهم بمطار محمد الخانمس، إثر العودة من مناسك العمرة.

"شوف تيفي"

تم إيقاف مجموعة من المشتبه فيهم المتورطين في جرائم مباشرة بعد نزولهم بمطار محمد الخانمس، إثر العودة من مناسك العمرة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر غدا الاثنين، فقد أفادت مصادرها أن بعض المتهمين، توجهوا إلى العمرة في رمضان الماضي، فقط لاختبار مدى وجود مذكرات بحث ضدهم ولتطمين المحيط والرأي المحلي بأنهم ليست لهم مشاكل مع القضاء وأنهم أحرار في التجول والسفر عكس ما راج عنهم.

وأوضحت اليومية بأنه لم تدم لحظات الاختبار طويلا، إذ لم ينعم هؤلاء المعتمرون بالوصول إلى بيوتهم في أمان، إذ ساقتهم شرطة الحدود مباشرة بعد حلولهم بأرض الوطن إلى مختلف مصالح الشرطة القضائية المطلوبين لديها، ومن شملهم الإيقاف بالمطار، ثلاثة رجال أعمال يقيمون بالمحمدية قبل إحالتهم عصر أمس السبت على الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء الذي أودع اثنين منهم "مالك سلسلة مطاعم مشهورة ومستثمر عقاري"، سجن عكاشة، فيما توبع الثالث في حالة سراح.

والمتهمون الثلاثة تضيف اليومية، لهم علاقة بقضية تزوير متعلقة بوثائق إدارية للسطو على عقار مساحته هكتار ونصف، جرت قبل أسبوعين، أدت بعدلين واثنا عشر شاهدا إلى المتابعة، فيما تسبب هول فضيحتها في وفاة موظف كان يزاول مهامه في إحدى ملحقات وزارة الداخلية بالمحمدية، ذكر اسمه في تحقيقات الشرطة القضائية التابعة لأمن المحمدية لتورطه في الملف نفسه.



