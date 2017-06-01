عاجل.. معركة دامية تهز حي سيدي عثمان بالبيضاء ﻿

شهد شارع 10 مارس بسيدي عثمان بالبيضاء، قبل قليل من يومه الأحد، وقوع معركة دامية، بين مجموعة من الأشخاص بسبب تصفية حسابات.

"شوف تيفي"

شهد شارع 10 مارس بسيدي عثمان بالبيضاء، قبل قليل من يومه الأحد، وقوع معركة دامية، بين مجموعة من الأشخاص بسبب تصفية حسابات.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشاب الذي أصيب في هذه المعركة بجرح خطير على متسوى الرأس، تفاجأ بعد نزوله من الحافلة العمومية رقم 120، قادما من أحد الشواطئ التي قضى بها يومه، بمجموعة من الشبان بلغ عددهم حوالي عشرة، يحاصرونه وينهالون عليه بالضرب .

وأضاف المصدر ذاته أن المتسببين في المعركة وإصابة الشاب فروا إلى وجهة غير معلومة، بينما تم نقل المضاب إلى مستشفى سيدي عثمان مولاي رشيد لتلقي الإسعافات الضروية.