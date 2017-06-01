 عاجل.. معركة دامية تهز حي سيدي عثمان بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: وزير خارجية قطر يسلم غدا أمير الكويت الرد القطري على مطالب الدول المقاطعة لبلاده | دولي

عاجل: وزير خارجية قطر يسلم غدا أمير الكويت الرد القطري على مطالب الدول المقاطعة لبلاده

تأجيل زيارة ملك إسبانيا للمغرب | بوليتيك

تأجيل زيارة ملك إسبانيا للمغرب

خاص...توقيف مستشار وعضو بالغرفة الفلاحية يصيد الغزلان بطريقة غير قانونية بأيت باها | بوليتيك

خاص...توقيف مستشار وعضو بالغرفة الفلاحية يصيد ''الغزلان'' بطريقة غير قانونية بأيت باها

انقلاب على الرئيس السيسي فايسبوكيا ...والإعلام المصري ينقل لحظة وصوله إلى رومانيا | دولي

''انقلاب '' على الرئيس السيسي فايسبوكيا ...والإعلام المصري ينقل لحظة وصوله إلى رومانيا

مثير.. اقتياد رجال أعمال كبار من العمرة إلى سجن عكاشة | حوادث و حقوق

مثير.. اقتياد رجال أعمال كبار من العمرة إلى سجن عكاشة

عاجل.. معركة دامية تهز حي سيدي عثمان بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. معركة دامية تهز حي سيدي عثمان بالبيضاء

سار للمغاربة.. تخفيض أسعار 54 دواء جديدا | مجتمع

سار للمغاربة.. تخفيض أسعار 54 دواء جديدا

الأمير مولاي رشيد يصل إلى أديس ابابا لتمثيل الملك في القمة ال29 للاتحاد الإفريقي | بوليتيك

الأمير مولاي رشيد يصل إلى أديس ابابا لتمثيل الملك في القمة ال29 للاتحاد الإفريقي

مثير... أم مغربية تجر أمير قطري للقضاء بعد تطليقها عبر الواتساب بعد تسع سنوات من الزواج | دولي

مثير... أم مغربية تجر أمير قطري للقضاء بعد تطليقها عبر الواتساب بعد تسع سنوات من الزواج

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

عاجل.. معركة دامية تهز حي سيدي عثمان بالبيضاء

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 21:01 عاجل.. معركة دامية تهز حي سيدي عثمان بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل.. معركة دامية تهز حي سيدي عثمان بالبيضاء
شهد شارع 10 مارس بسيدي عثمان بالبيضاء، قبل قليل من يومه الأحد، وقوع معركة دامية، بين مجموعة من الأشخاص بسبب تصفية حسابات.

"شوف تيفي"

 

شهد شارع 10 مارس بسيدي عثمان بالبيضاء، قبل قليل من يومه الأحد، وقوع معركة دامية، بين مجموعة من الأشخاص بسبب تصفية حسابات.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشاب الذي أصيب في هذه المعركة بجرح خطير على متسوى الرأس، تفاجأ بعد نزوله من الحافلة العمومية رقم 120، قادما من أحد الشواطئ التي قضى بها يومه، بمجموعة من الشبان بلغ عددهم حوالي عشرة، يحاصرونه وينهالون عليه بالضرب .

وأضاف المصدر ذاته أن المتسببين في المعركة وإصابة الشاب فروا إلى وجهة غير معلومة، بينما تم نقل المضاب إلى مستشفى سيدي عثمان مولاي رشيد لتلقي الإسعافات الضروية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي معركة الشبان تصفية حسابات سيدي عثمان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير.. اقتياد رجال أعمال كبار من العمرة إلى سجن عكاشة | حوادث و حقوق

مثير.. اقتياد رجال أعمال كبار من العمرة إلى سجن عكاشة

عصابة خطيرة من ضمنها ثلاثة فتيات تتعرض سبيل المواطنين بأكادير..وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق

عصابة خطيرة من ضمنها ثلاثة فتيات تتعرض سبيل المواطنين بأكادير..وهذه هي التفاصيل المثيرة

فيديو جد خطير..بلطجية يهاجمون حافلة للنقل العمومي بالقنيطرة | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..بلطجية يهاجمون حافلة للنقل العمومي بالقنيطرة

مثير وبالصورة..رضيع عندو كريمة | حوادث و حقوق

مثير وبالصورة..رضيع عندو ''كريمة''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو | اللاعب الدولي محمد الشيحاني كما لا تعرفونه من قبل/ كواليس خاصة من حياته/ ظروف الاحتراف بعيدا عن الأسرة / وهكذا كان لقائه بالأمير مولاي الحسن | نجم رياضي
منذ 21 دقيقة

فيديو | اللاعب الدولي محمد الشيحاني كما لا تعرفونه من قبل/ كواليس خاصة من حياته/ ظروف الاحتراف بعيدا عن الأسرة / وهكذا كان لقائه بالأمير مولاي الحسن

بالفيديو..أصحاب الدراجات الضخمة محيحين فعين الذياب بكازا | خارج البلاطو

بالفيديو..أصحاب الدراجات الضخمة ''محيحين'' فعين الذياب بكازا

دير العرس أو تسافر...شوفو أجوبة الشارع المغربي ( آراء طريفة وساخرة) | نسولو الناس

دير العرس أو تسافر...شوفو أجوبة الشارع المغربي ( آراء طريفة وساخرة)

شابة جميلة سكرانة حيحات في عين الذياب بكازا وقطعات الطريق وهي تنوض الفوضى | خارج البلاطو

شابة جميلة سكرانة ''حيحات'' في عين الذياب بكازا وقطعات الطريق وهي تنوض الفوضى

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل: وزير خارجية قطر يسلم غدا أمير الكويت الرد القطري على مطالب الدول المقاطعة لبلاده | دولي
منذ 1 دقيقة

عاجل: وزير خارجية قطر يسلم غدا أمير الكويت الرد القطري على مطالب الدول المقاطعة لبلاده

تأجيل زيارة ملك إسبانيا للمغرب | بوليتيك

تأجيل زيارة ملك إسبانيا للمغرب

خاص...توقيف مستشار وعضو بالغرفة الفلاحية يصيد الغزلان بطريقة غير قانونية بأيت باها | بوليتيك

خاص...توقيف مستشار وعضو بالغرفة الفلاحية يصيد ''الغزلان'' بطريقة غير قانونية بأيت باها

انقلاب على الرئيس السيسي فايسبوكيا ...والإعلام المصري ينقل لحظة وصوله إلى رومانيا | دولي

''انقلاب '' على الرئيس السيسي فايسبوكيا ...والإعلام المصري ينقل لحظة وصوله إلى رومانيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.