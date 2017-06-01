سار للمغاربة.. تخفيض أسعار 54 دواء جديدا ﻿

"شوف تيفي"
واصل وزير الصحة الحسين الوردي إصدار قرراته الخاصة بتخفيض أسعار الأدوية والتي شملت مئات الأدوية الأصلية والجنيسة المتداولة في المغرب منذ الولاية الحكومية السابقة.
وحسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الاثنين، فإن العدد الأخير من الجريدة الرسمية تضمن ثلاثة قررات جديدة تحدد أسعار أدوية جديدة أصلية وجنيسة سيتم تداولها في السوق المغربي، بالاضافة إلى تخفيض أسعار 54 دواء، سواء منها أسعار البيع للعموم أو داخل المستشفيات.
وأضافت اليومية أن القرار شمل بعض الأدوية باهضة الكلفة، حيث يصل سعر البعض منها إلى أكثر من أربعة آلاف درهم، في المقابل اتخذ الوردي قرارا يقضي برفع سعر دواء واحد، حيث انتقل من 20 درهما إلى 29 درهما.
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