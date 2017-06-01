الأمير مولاي رشيد يصل إلى أديس ابابا لتمثيل الملك في القمة ال29 للاتحاد الإفريقي ﻿

حل الأمير مولاي رشيد، مساء اليوم الأحد بأديس ابابا، لتمثيل الملك محمد السادس في أشغال القمة ال29 للاتحاد الإفريقي التي تحتضنها العاصمة الإثيوبية يومي 3 و4 يوليوز الجاري.

"شوف تيفي"+"و م ع"

حل الأمير مولاي رشيد، مساء اليوم الأحد بأديس ابابا، لتمثيل الملك محمد السادس في أشغال القمة ال29 للاتحاد الإفريقي التي تحتضنها العاصمة الإثيوبية يومي 3 و4 يوليوز الجاري.

وكان في استقبال الأمير مولاي رشيد بمطار بول الدولي بأديس ابابا، وزير العلوم والتكنولوجيا الإثيوبي غيتاهون ميكوريا ومفوض البنيات التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي أماني أبوزيد .

إثر ذلك، تقدم للسلام على الأمير مولاي رشيد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة وسفيرة المغرب بإثيوبيا نزهة علوي محمدي، وكذا أعضاء الوفد المغربي المشارك في قمة الاتحاد الإفريقي وأعضاء سفارة المملكة بإثيوبيا.



