مثير... أم مغربية تجر أمير قطري للقضاء بعد تطليقها عبر الواتساب بعد تسع سنوات من الزواج ﻿

كشف موقع خليجي، أن امرأة مغربية رفعت دعوى قضائية ضد زوجها السابق، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، تتهمه بعدم دفع رسوم المدرسة لإبنهما ونفقات المنزل الأخرى لمدة ثلاث سنوات.

شوف تيفي



كشف موقع خليجي، أن امرأة مغربية رفعت دعوى قضائية ضد زوجها السابق، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، تتهمه بعدم دفع رسوم المدرسة لإبنهما ونفقات المنزل الأخرى لمدة ثلاث سنوات.



وقالت الأم " أنها وابنها اضطرا إلى الاعتماد على تحويلات من أفراد عائلتها وأصدقائها للبقاء على قيد الحياة، حيث رفعت " الأم دعوى قضائية ضد زوجها القطري الذي له علاقة بالأسرة الحاكمة بمحكمة أبوظبي الابتدائية طالبة منه دفع الرسوم المدرسية على ابنهما كما يوفر له التأمين الصحي".



ووفق موقع "خليج تايمز" طلبت المرأة أيضا من المحكمة أن يقوم زوجها السابق بدفع نفقة الأسرة وغيرها من النفقات الأسرية، بما في ذلك إيجار المنزل لها وابنها، مؤكدة في الدعوى أنها متزوجة من القطري بموجب عقد صادر عن دائرة القضاء في أبو ظبي في 9 أكتوبر سنة 1996، وأنه في عام 2003 كان لديها طفل معه.



وإستنادا لذات المصادر، "انفصل الزوجان في عام 2005 ولكن تزوجا مرة أخرى في عام 2010 وطلب الرجل من المرأة الالتحاق به في قطر، لكن في سنة 2016، أفادت بأن الزوج الذي كان يقيم على ما يبدو في أبو ظبي طلقها، وأرسل لها نسخة من خطاب الطلاق من خلال واتساب".





