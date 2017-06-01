المغرب يفضح مناورات ''البوليساريو'' ويوقف إنشاء بعثة إفريقية لتقييم حقوق الإنسان بالصحراء ﻿

تمكنت الدبلوماسية المغربية الحاضرة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، من إحباط محاولة ''للبوليساريو'' يوم م أمس السبت داخل المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، من تمرير تقرير اللجنة الإفريقية لحقوق

شوف تيفي





تمكنت الدبلوماسية المغربية الحاضرة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، من إحباط محاولة "للبوليساريو" يوم م أمس السبت داخل المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، من تمرير تقرير اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والذي يحتوي على بندين لإنشاء بعثة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.



وإستنادا "لموقع جون أفريك" يتضمن تقرير اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بندين اعترض عليهما المغرب وهما المادتين 88 و 89 من التقرير والذين يطالبان " بإنشاء بعثة لتقييم حقوق الإنسان في الصحراء المغربية تماشيا مع القرارات السابقة للمجلس التنفيذي"، قبل إلتحاق المغرب بالإتحاد الإفريقي، دون ذكر ذلك رسميا.



ووفق ذات المصدر، قام الدبلوماسيون المغاربة، بطلب إزالة البنود المثيرة للجدل من التقرير مؤكدين بأن البوليساريو والجزائر هما من طالبتا وعملتا على إدارج المادتين، ليتم تأجيل البث في الموضوع إلى مساء اليوم الأحد بوساطة من كبير الدبلوماسيين النيجريين "جيوفري أو نياما"، الذي أجل الموضوع إلى "إيجاد حل" قبل إغلاق اجتماع المجلس التنفيذي.





