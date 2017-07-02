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صور سكينة وعليلو تثير ضجة بالفايسبوك

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 20:14 صور سكينة وعليلو تثير ضجة بالفايسبوك | ثقافة و فنون
صور سكينة وعليلو تثير ضجة بالفايسبوك
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا جمعت بين الكوميدية الشابة سكينة درابيل ''مرت المصطفى'' والفنان المغربي مهدي تيكيتو ''عليلو'' والذي شارك برفقتها في سلسلة ''الخاوة'' التي بثت خلال

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا جمعت بين الكوميدية الشابة سكينة درابيل "مرت المصطفى" والفنان المغربي مهدي تيكيتو "عليلو" والذي شارك برفقتها في سلسلة "الخاوة" التي بثت خلال شهر رمضان المنقضي على القناة الثانية "دوزيم".

وتفاعل عشاق "مرت المصطفى" مع هذه الصور، حيث تساءل الجميع عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بـ "عليلو"، خاصة أن الطريقة التي التقطا بها الصور تطرح أكثر من سؤال.

من جهة أخرى، أكد نشطاء أن طبيعة العلاقة بين سكينة ومهدي هي علاقة صداقة فقط، نظرا لعملهما معا في العديد من الأعمال الفنية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عليلو مرت المصطفى دوزيم

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