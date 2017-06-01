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غضبة ملكية تطيح بمسؤولين كبار في الشمال..وها شكون

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 19:56 غضبة ملكية تطيح بمسؤولين كبار في الشمال..وها شكون | بوليتيك
غضبة ملكية تطيح بمسؤولين كبار في الشمال..وها شكون
أطاحت غضبة ملكية، مساء الجمعة الماضي، بحوالي 14 دركيا بالقيادة الجهوية لتطوان، منهم نائب القائد الجهوي للدرك الذي يشرف على هذا الجهاز منذ حوالي أربعة أشهر، و13 عنصرا برتب مختلفة بالدرك البحري، بمن

"شوف تيفي"

أطاحت غضبة ملكية، مساء الجمعة الماضي، بحوالي 14 دركيا بالقيادة الجهوية لتطوان، منهم نائب القائد الجهوي للدرك الذي يشرف على هذا الجهاز منذ حوالي أربعة أشهر، و13 عنصرا برتب مختلفة بالدرك البحري، بمن فيهم قائد "قبطانية" ميناء المضيق، المسؤول عن حراسة الشواطئ بالمنطقة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الاثنين، فقد علمت من مصدر مطلع أن المغضوب عليهم، توصلوا مساء الجمعة الماضي، بقرار إعفائهم من مهامهم، وجرى نقلهم بطائرات عسكرية من مطار سانية الرمل بتطوان إلى العيون، في انتظار قرارات جديدة للقيادة العليا للدرك الملكي بعد انتهاء تحقيق داخلي بخصوص الأخطاء المرتكبة من قبلهم وترتيب الأثار القانوينة عليها.

وأضحت اليومية أن القيادة العليا، أصدرت قرارا جديدا بتعيين الكولونيل عفان نائبا للقائد الجهوي للدرك الملكي بتطوان سيما أن يونس مطماطة، القائد الجهوي للدرك ما زال يخضع لدورة تكوينية بفرنسا تستغرق حوالي سنة.

ولحد الساعة لم يصدر أي بلاغ رسمي، يكشف سبب تنقيل عناصر الدرك المذكورين، إذ تؤكد بعض المصادر أن الأمر يتعلق بغضبة ملكية طالتهم نتيجة ما يجري بسواحل تطوان من تجاوزات وخروقات، خاصة بعد توصل جهات عليا بتقارير يرجح أن لها ارتباطات بتنامي أنشطة شبكات للاتجار الدولي بالمخدرات في الآونة الأخيرة، خاصة أن الدرك الملكي البحري بالمضيق يشرف على مراقبة السواحل البحرية انطلاقا من وادي لاو إلى منطقة وادي المرسى.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي واد لو تطوان المضيق الدرك الملكي مطار سانية الرمل

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